PSG : Jorge Mendes tente un coup de poker avec Guedes

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Au cœur d'âpres négociations depuis plusieurs semaines, Gonçalo Guedes pourrait quitter le Paris Saint-Germain contre une grosse somme d'argent... mais pas tout de suite.

Transféré pour 30 ME au sein du club de la capitale française il y a un an, Gonçalo Guedes n'a pas eu le temps de faire son trou à Paris. Mais qu'importe puisque l'ancien attaquant de Benfica brille de mille feux cette saison à Valence, où il est prêté jusqu'en juin. Auteur de quatre buts et de six passes décisives chez le troisième de Liga, l'international portugais est désormais ardemment courtisé à travers l'Europe. À commencer du côté de Valence, qui tente actuellement de l'acheter définitivement pour un montant de 40 ME, assorti d'un pourcentage à la revente de 30 %. Alors que ce transfert conviendrait à Peter Lim, le propriétaire du club valencian, et à Nasser Al-Khelaifi, Jorge Mendes essaye, de son côté, de repousser l'échéance.

Gourmand et désireux de réaliser à son tour l'un des plus gros transferts de l'histoire l'été prochain, le super agent veut attendre la fin de la Coupe du Monde 2018 pour transférer Guedes, selon le site Paris United. D'après le Portugais, le joueur de 21 ans dispose d'une valeur marchande supérieure à 50 ME, qui pourrait encore augmenter au cours des prochains mois. Surtout si de grands clubs européens luttent pour l’accueillir, ce qui est déjà le cas car l’Atletico et Arsenal sont notamment intéressés par l’ailier. Et l'intérêt madrilène tombe à pic puisque le PSG et Mendes aimeraient faire venir Jan Oblak à Paris lors du marché estival. Autant dire que Guedes pourrait servir de monnaie d'échange dans le potentiel recrutement du gardien slovène. Une manière comme une autre de contourner un peu le fair-play financier de l'UEFA...