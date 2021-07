PSG : Jordan Henderson, le transfert choc de l'été ?

Dans : PSG.

Un nouveau dossier s'est ouvert au PSG, avec le transfert de Jordan Henderson. Le capitaine de Liverpool est poussé dehors par son club.

Le PSG et Liverpool ont parfois été associés sur le marché des transferts, mais c’était souvent dans le cadre de l’épineux dossier Kylian Mbappé. Le club de la Mersey est considéré comme une destination qui plairait à l’attaquant français s’il décidait de rejoindre la Premier League, alors que les Reds pourraient faire le ménage en attaque en se séparant de Mohamed Salah, histoire de rafraîchir leur ligne offensive. Mais ce mardi, The Athletic sort une information qui fait l’effet d’une petite bombe, que ce soit à Liverpool, à Paris ou à Madrid. En effet, capitaine des Reds, Jordan Henderson était annoncé en début de négociation pour prolonger son contrat, qui expire en 2023. Mais les premières discussions ont visiblement été très décevantes et l’agent de l’international anglais a très rapidement activé ses réseaux en voyant les difficultés se présenter. Le PSG et l’Atlético Madrid ont répondu favorablement à un premier contact, laissant se dessiner un transfert surprise pour un joueur sur lequel Liverpool ne compte finalement pas tant que ça.

Prépondérant lors du titre acquis en 2020, avec le titre de meilleur joueur de Premier League, Jordan Henderson était arrivé à Liverpool il y a 10 ans, en 2011, pour 20 ME en provenance de Sunderland. Depuis, il approche les 400 matchs et est considéré comme un pilier par Jurgen Klopp et les supporters. Il n’est en revanche pas indispensable aux yeux des propriétaires du club, qui estiment que l’heure de vendre Henderson est possiblement venue, avant que sa valeur ne chute trop. Sans compter le fait que le capitaine des Reds avait été l’un des premiers à monter au créneau contre la SuperLigue que son club avait dans un premier temps décidé d’intégrer, ce que FSG a aussi eu du mal à digérer. Une opportunité nouvelle donc pour le PSG comme l’Atlético Madrid. Reste à savoir si Paris a réellement envie d’accélérer sur cette possibilité, ou s’il s’agit aussi d’un moyen pour le clan du milieu de terrain de faire monter les enchères et de remettre les Reds sur le chemin de la négociation.