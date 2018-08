PSG : Jérôme Boateng a fait son choix entre le PSG et Man Utd !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Bundesliga.

Annoncé comme très proche du Paris Saint-Germain la semaine passée, Jérôme Boateng a semblé d'un seul coup être finalement en partance pour Manchester United qui, il y a quelques jours, a entamé des négociations effrénées avec le Bayern Munich afin d'essayer de s'offrir l'international allemand. Pris entre ces deux gros clubs, Jérôme Boateng n'avait pas encore fait connaître son choix. Mais selon Bild on sait désormais à quoi s'en tenir au PSG et chez les Red Devils concernant le défenseur central de la formation bavaroise.

Le quotidien généralement bien informé, affirme que Jérôme Boateng a clairement fait savoir aux dirigeants du Bayern Munich qu'à offre salariale égale sa préférence va en faveur du projet du Paris Saint-Germain. Le tabloïd allemand précise que seul un salaire monstrueux pourrait changer la destination finale du défenseur international allemand. Et cela même si pour l'instant le Bayern Munich affirme n'avoir reçu aucune offre officielle pour Jérôme Boateng, le PSG et Manchester United se contentant de discuter. Mais on le sait, le dossier pourrait rapidement se décanter dans un sens ou dans un autre, le mercato s'achevant jeudi soir.