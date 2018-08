PSG : Inutile de négocier, Trapp n’acceptera pas ce deal

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

Récemment interrogé sur la situation de ses gardiens, l'entraîneur Thomas Tuchel a annoncé qu’il attendait d’avoir tous ses éléments à 100 % pour se décider.

Après la signature de Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola et Kevin Trapp ne sont pas encore fixés. Mais une chose est sûre, c’est que l’un d’entre eux sera poussé vers la sortie. Et a priori, l’Allemand, qui ne cache pas sa volonté de rester, a de grandes chances d’être le portier sacrifié. En effet, le club de la capitale tente de prolonger le contrat du champion du monde français. S’ils parviennent à un accord, on voit mal Trapp rester en tant que numéro 3.

C’est pourquoi certaines écuries européennes se tiennent à l’affût. Comme nous vous l’indiquions mardi, Chelsea pense au gardien de 28 ans pour compenser l’éventuel départ de Thibaut Courtois. Et d’après le Wiesbadener Kurier, Trapp intéresserait aussi son ancien club de l’Eintracht Francfort. Un intérêt moins flatteur qui ne devrait pas aboutir. Le natif de Merzig donne sa priorité à Paris et envisagerait une formation plus ambitieuse en cas de départ.