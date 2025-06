PSG-Inter ‍: Canal+ arrache des larmes de déception

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dimanche soir, Canal+ avait programmé la diffusion d'un documentaire sur la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter. Mais visiblement, le résultant a largement déçu.

Pour les amateurs de sport, il fallait choisir entre la fin d'une finale légendaire à Roland-Garros entre Alcaraz et Sinner, et la diffusion du documentaire de 75 minutes sur la récente victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Titré « Après tant d'années », ce programme avait fait l'objet d'une bande-annonce très prometteuse. Mais visiblement, les supporters du Paris Saint-Germain ont été très clairement déçus par ce documentaire réalisé par Canal+ et qui, il est vrai, n'a pas vraiment révélé des images inédites sur cette finale entre le PSG et l'Inter. Sur les réseaux sociaux, les supporters du PSG, qui attendaient avec énormément d'impatience « Après tant d'années » ne masquent pas une réelle déception après avoir vu le document de la chaîne cryptée, qui a les droits de diffusion de la Ligue des champions et annonçait avoir mis le paquet pour proposer un programmé original.

Canal+ a déçu les fans du PSG

On nous avait vendu le film de Canal comme une chef d'œuvre digne de Kubrick ou de Scorsese. Au final, on a eu le droit à une pâle copie d'un reportage de 50' inside sur la folie des campings ou des vide-greniers. On aurait mieux fait de se contenter de la bande annonce 😂#PSG — Nikop17 (@nikop17) June 8, 2025

Membre du collectif Paris-United, et lui-même présent à Munich pour la finale PSG-Inter, Nicolas Puiravau avait confié qu'il attendait énormément ce documentaire. Sa déception est visiblement à la hauteur de cette attente. « On nous avait vendu le film de Canal comme une chef d'œuvre digne de Kubrick ou de Scorsese. Au final, on a eu le droit à une pâle copie d'un reportage de 50' inside sur la folie des campings ou des vide-greniers. On aurait mieux fait de se contenter de la bande-annonce », confie-t-il sur X. Et il n'est pas le seul à penser.

« Déçue aussi, aucune nouveauté j’avais déjà tout vu. Ils se sont foutus de notre g... jusqu’à remettre la vidéo du coach. Quand tu n’as rien à montrer, tu prends les images des réseaux », « Déçu à mort aussi! Je m’attendais à un reportage où on aurait été dans les coulisses de leur prépa des jours avant la finale, à la mi-temps dans le vestiaire etc Mais finalement rien de ça et plutôt des images que nous avons vu en direct… bof ! », de très nombreux commentaires vont dans le même sens et forcément cela doit être une vraie déception du côté de Canal+.