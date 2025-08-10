PSG ‍: Illya Zabarnyi est arrivé à Paris

Le Paris Saint-Germain finalise bien la venue d’Illya Zabarnyi. Ce dimanche en fin d’après-midi, le défenseur central a atterri dans la capitale, relayent RMC et le journaliste Fabrizio Romano. L’Ukrainien arrivé en provenance de Bournemouth va passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans dans les heures à venir. La fin d’un long feuilleton pour le club francilien qui a conclu l’opération pour 63 millions d’euros, plus 3 millions d’euros en bonus.
