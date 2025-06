PSG ‍: Illya Zabarnyi attendu aux Etats-Unis ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement en Ukraine, Illya Zabarnyi attend le feu vert pour embarquer dans l'avion qui l'emmènera vers les Etats-Unis pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Si le PSG se qualifie pour la suite du Mondial des clubs, le défenseur sera de la partie.

Depuis 24 heures, les signaux passent au vert concernant la signature d'Illya Zabarnyi, le défenseur central ukrainien de Bournemouth convoité par le PSG. Vendredi, Fabrizio Romano, le pape du mercato, a confirmé que l'accord entre les deux clubs était proche. « Le Paris Saint-Germain est désormais en phase finale de négociations pour Ilya Zabarnyi après une nouvelle proposition envoyée à Bournemouth. Un accord devrait être trouvé », avait précisé l'Italien. Ce samedi, Loïc Tanzi va nettement plus loin dans les colonnes de L'Equipe, puisque le spécialiste mercato du quotidien sportif révèle que du côté de Luis Enrique, on espère toujours pouvoir faire débuter Illya Zabarnyi lors du Mondial des clubs qui se déroule actuellement aux Etats-Unis. Le joueur, qui patiente dans son pays, est déjà prêt à bondir dans l'avion.

Illya Zabarnyi avec le PSG la semaine prochaine

Même si l'avenir du Paris Saint-Germain dans cette compétition dépend de son résultat contre Seattle en début de semaine prochaine, Luis Enrique pense que les champions d'Europe et de France vont se qualifier pour les huitièmes de finale, et que donc Illya Zabarnyi peut rejoindre son très probable futur club aux Etats-Unis. Le journaliste n'a aucun doute sur le fait qu'un accord sera trouvé dans les prochains jours, la finalisation du transfert étant retardée par le décalage horaire important (8 heures) entre l'Angleterre et Los Angeles, où la totalité des dirigeants parisiens, et notamment Luis Campos, se trouve. Les discussions, forcément très pointues, avancent plus lentement que si les responsables de Bournemouth et du PSG étaient sur le même continent, mais ce sont réellement sur des détails que l'opération doit se finaliser.

PSG : Accord imminent, Zabarnyi chaud pour le Mondial des clubs https://t.co/w4gGGFY1GW — Foot01.com (@Foot01_com) June 20, 2025

De son côté, Sacha Tavolieri, autre spécialiste du mercato, précise que « Bournemouth et le PSG ont un accord de principe pour Ilya Zabarnyi », le club de la capitale ayant monté légèrement son offre, qui n'est plus si loin que cela des 70ME réclamés par le club anglais pour céder le défenseur ukrainien. De son côté, Zabarnyi a déjà négocié de son futur contrat qui le liera jusqu'en 2030 avec le Paris Saint-Germain. D'où l'optimisme de Luis Enrique concernant la venue rapide aux Etats-Unis du successeur annoncé de Marquinhos.