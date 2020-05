PSG : Il trahit le Qatar et envoie Mbappé au Real Madrid !

Dans : PSG.

Plusieurs entraîneurs sont passés par le Paris Saint-Germain depuis le rachat par le Qatar. Mais lui veut visiblement planter des couteaux dans le dos, et cette fois ça concerne Mbappé.

Il restera dans l’histoire du Paris Saint-Germain comme l’entraîneur qui a permis au club de la capitale d’infliger un terrible 4-0 au Barça, mais hélas aussi celui qui a pris un 6-1 resté légendaire au Camp Nou lors de la fameuse remontada. Unai Emery, depuis parti du PSG et d’Arsenal, où il aura fait un passage éphémère, ne semble pas vouloir lâcher le club de la capitale et son effectif. Lui qui a eu sous ses ordres Neymar et Kylian Mbappé avait déjà évoqué le cas du joueur brésilien il y a quelques mois en estimant qu’il serait bien pour le FC Barcelone de voir revenir Neymar, la Liga semblant taillée pour la star brésilienne. De quoi un peu agacer Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, qui aimeraient surtout qu’Unai Emery s’occupe de son propre cas que de l’effectif du PSG.

Mais visiblement le technicien espagnol n’en démord pas les joueurs vedettes du Paris Saint-Germain doivent quitter la Ligue 1 pour revenir en Liga. Et cette fois c’est Kylian Mbappé qui est dans le collimateur d’Unai Emery. « Il est clair que Kylian Mbappé a les qualités pour marquer une époque du Real Madrid. Quand j'étais en France, j'étais content de pouvoir profiter de lui. Et quand j'étais en Angleterre, j'aurais aimé qu'il soit là. Et si je devais retourner un jour en Liga, j'aimerais que Mbappé y joue à ce moment-là. Il y a sûrement des choses au PSG qui le comblent, d'autres moins, et il y a peut-être de la place pour le Real Madrid. Nous avons la chance de pouvoir exporter les deux meilleures équipes au monde, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone. J'aimerais bien que ces deux équipes continuent d'attirer les meilleurs joueurs du monde », explique, dans AS, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Qu’il retrouver déjà un poste d’entraîneur et on parlera de tout cela.