PSG : Il pleut des blessés à Paris, Tuchel accusé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais approche et forcément, c’est avec inquiétude que Thomas Tuchel se déplace au Groupama Stadium. En effet, l’entraîneur allemand est privé de Mbappé, Sarabia, Draxler, Icardi ou encore Dagba et Kehrer, tous blessés. A qui la faute ? Pour le consultant Eric Rabesandratana, il est absolument évident que la gestion de l’effectif par Thomas Tuchel pose question. Clairement, l'intervenant de France Bleu Paris n’est pas loin de désigner le coach allemand comme le responsable n°1 de cette cascade de blessures…

« Je voudrais pointer du doigt la gestion de Thomas Tuchel sur certains joueurs. Notamment Colin Dagba, on aurait pu éviter sa blessure. C’est un jeune qui a été beaucoup sollicité, il y avait dans l’ombre Thomas Meunier… on ne connait pas trop la relation entre le Belge et son entraîneur. Tuchel ne semble pas trop l’apprécier en tant que joueur, ou en tant qu’homme, on ne sait pas… mais on ne comprend pas la gestion de Meunier par Tuchel. C’est quand même un international belge qui a une belle carrière, un très bon joueur et on l’a encore vu contre le Real. On peut se poser la question de la gestion de Tuchel avec certains joueurs. Des blessures auraient pu être évitées. Il préfère utiliser un joueur jusqu’au bout, et ce n’est pas très bon pour un groupe. Il faut s’adapter au fait que les joueurs sont très sollicités, y compris avec les matches internationaux » a indiqué l’ancien joueur du PSG, pas fan mais alors vraiment pas de la gestion de l’effectif de Paris par Thomas Tuchel.