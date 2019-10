PSG : Il n'ira pas supporter Paris en Turquie, il a peur de mourir

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Bad-boy du football français dans les années 1990, Pascal Nouma aura un regard très particulier sur le match opposant le Paris Saint-Germain, son ancien club, à Galatasaray ce mardi soir en Ligue des Champions. Et pour cause, l’ancien footballeur professionnel du PSG a évolué plusieurs saisons en Turquie, du côté de Besiktas… le club ennemi de Galatasaray. Et c’est précisément car il n’est pas en odeur de sainteté du côté du Türk Telekom Arena qu’il va être à 100 % pour le PSG ce mardi… mais dans son canapé, devant son écran de télévision.

« Je vais les encourager de la maison. Interdiction pour moi d’aller aux matchs parce que je pourrais me faire tuer, parce que je fais partie du Besiktas, je suis Besiktas, le club ennemi ! Donc je vais plutôt regarder le match à la télé » a indiqué l’ancien joueur du PSG à France Info, alors que la rivalité entre les fans de Galatasaray et ceux de Besiktas est extrême en Turquie, et très prise au sérieux. Pour rappel, c’est dans un stade comble de plus de 50.000 places et dans une ambiance réputée comme volcanique que le Paris Saint-Germain va disputer ce mardi, sans Neymar ni Cavani, son deuxième match de Ligue des Champions.