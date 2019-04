PSG : Il insulte les joueurs, prend une taloche et veut porter plainte, vive 2019 !

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Insulter les joueurs du Paris Saint-Germain en les filmant, traiter Gianluigi Buffon de « bouffon », Marco Verrati de « raciste », un supporter du Stade Rennais, qui avait eu droit à une belle place au Stade de France puisqu'il était dans la tribune permettant d'accéder aux officiels, a poussé la blague jusqu'à invectiver Neymar. Et si avant la star brésilienne Layvin Kurzawa s'était arrêté devant l'individu en question, avant de finalement repartir sans rien faire, la star brésilienne du Paris Saint-Germain a lui décidé de réagir, baissant le téléphone de cet apprenti provocateur avant de lui chatouiller le menton sans grande violence.

Forcément, pour certains, cela fait une belle occasion de s'en prendre à Neymar, même si Marquinhos, qui était derrière son coéquipier, a lui aussi été interpellé de voir le comportement de ce spectateur. Mais nous sommes en 2019, et d'ores et déjà, le supporter en question se positionne en victime. Contacté par L'Equipe, ce solide garçon venu de Nantes affirme avoir envisagé de porter plainte contre Neymar, se disant choqué de ce qu'il avait vécu en disant souffrir de la lèvre. On pourrait en rire tellement cela semble grotesque, mais ce genre de scène risque désormais de se multiplier, le but étant clairement de faire du buzz. Et c'est réussi.