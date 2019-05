PSG : Il en a marre de perdre, Neymar veut quitter Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Recruté par le Paris Saint-Germain il y a tout juste deux ans en provenance du FC Barcelone pour 222 ME, Neymar va-t-il quitter la capitale française cet été ? A l’approche du mercato, les rumeurs sont de plus en plus persistantes à ce sujet, et font toujours écho d’un réel intérêt du Real Madrid à l’égard de l’international brésilien. Et en ce milieu de semaine, c’est au tour d’El Confidencial d’affirmer que le n°10 du Paris Saint-Germain souhaite quitter la France, lassé par les échecs à répétition du club en Ligue des Champions.

Et sa destination la plus probable, toujours selon le média espagnol, est bel et bien le Real Madrid. Dans la capitale espagnole, Zinedine Zidane rêve d’associer Neymar à Eden Hazard et à Karim Benzema, rien que ça. Reste à voir quel sera le prix fixé par Nasser Al-Khelaïfi pour son joueur, et surtout, si le Real Madrid sera en mesure de s’aligner, alors que le club merengue a plusieurs postes à renforcer au mercato. A n’en pas douter, un départ de Neymar sonnerait comme un coup de massue pour le PSG et pour les dirigeants qataris. Cela viendrait clôturer une saison catastrophique en tous points. Et lancerait de manière bien étrange le mercato de Paris.