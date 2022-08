PSG : Idrissa Gueye est à Liverpool, transfert imminent

Luis Campos devrait rapidement finaliser le départ d'un joueur parisien, puisqu'Idrissa Gana Gueye est parti à Liverpool afin de passer sa visite médicale, préalable à une signature à Everton, club qu'il avait quitté pour signer au PSG.

Trois ans après avoir rejoint le PSG en provenance d’Everton moyennant 30 millions d’euros, Idrissa Gueye a déjà fait le chemin inverse, même si tout n’est pas encore bouclé entre le milieu de terrain international sénégalais, le Paris Saint-Germain et les dirigeants du club de Premier League. Fabrizio Romano annonce en effet qu’au lendemain de la victoire des champions de France contre le FC Nantes, Idrissa Gueye est déjà arrivé à Liverpool et passe sa visite médicale afin de signer le plus rapidement possible quand les deux clubs auront trouvé un accord total. Le joueur de 32 aurait déjà négocié les détails de son contrat avec Everton sans que l'on sache s'il s'agira d'un prêt avec option d'achat obligatoire ou d'un transfert définitif.

Idrissa Gana Gueye’s in Merseyside in order to undergo medical tests and sign as new Everton player. Deal in place with Paris Saint-Germain, just final details to be resolved. 🚨🔵 #EFC @ElBobble



Gueye has already accepted, waiting for final steps then here we go. pic.twitter.com/Lwxr8iWjh5