PSG : Icardi viré ? Wanda Nara va affronter le dieu du mercato

Le PSG s'apprête à lancer son mercato estival dans les prochaines heures. Avant de faire des folies, le club de la capitale va devoir vendre et Mauro Icardi est prié d'aller voir ailleurs.

A peine arrivé, Luis Campos est déjà à pied d'oeuvre au PSG pour renforcer l'effectif. Les chantiers sont nombreux et l'un d'eux est même prioritaire : le milieu de terrain. L'ancien dirigeant du LOSC n'est d'ailleurs plus très loin de finaliser son premier dossier, puisque Vitinha (FC Porto) va s'engager au PSG dans les prochaines heures pour une somme comprise entre 30 et 40 millions d'euros. Pour autant, quelques zones d'ombre sont toujours bien présentes au PSG. Parmi elles, on peut noter que le club de la capitale n'a toujours pas trouvé son entraîneur, alors que Zinedine Zidane et Christophe Galtier se disputent le poste. Aussi, le PSG sera attendu sur les ventes, secteur de prédilection d'Antero Henrique. Mais pour certains joueurs, le Portugais ne peut apparemment plus faire grand-chose, notamment dans le dossier Mauro Icardi. Pour faire partir l'international argentin, moribond depuis quelques mois, le PSG a fait appel à Jorge Mendes, rien que ça, avec charge pour ce dernier de convaincre le joueur et Wanda Nara, son épouse et représentante.

Jorge Mendes vole au secours du PSG pour Icardi

D'après Corriere dello Sport, le très célèbre agent de joueurs portugais a été mandaté par le PSG pour envoyer Icardi à... Wolverhampton. Les Wolves sont intéressés par le profil de l'ancien attaquant de l'Inter, en fin de contrat dans la capitale française en 2024. Problème de taille, son salaire, lui qui perçoit des émoluments qui s'approchent des 10 millions d'euros annuel. Auteur de 30 matchs la saison passée toutes compétitions confondues pour seulement 5 buts inscrits, Icardi a perdu sa place au PSG. Estimé à 20 millions d'euros, Icardi, également courtisé par West Ham, pourrait en plus permettre aux champions de France de finaliser l'arrivée de Gianluca Scamacca en provenance de Sassuolo. Toujours selon le Corriere dello Sport, le PSG a un accord total avec le joueur italien mais également avec Sassuolo pour un transfert à hauteur des 40 millions d'euros.

Pour rappel, Mauro Icardi indiquait récemment son envie de rester au PSG sur son compte Instagram, ce qui a fait sourire les supporters du club de la capitale, tant l'ancien joueur de l'Inter sort d'une saison désastreuse sur le plan sportif et tragi-comique sur le plan sentimental. A Paris, le chantier des indésirables sera très compliqué à régler. Peu veulent partir et peu peuvent trouver preneur au vu des salaires précédemment donnés. A Luis Campos, Antero Henrique et donc Jorge Mendes d'être inventifs, le dossier Mauro Icardi permettra de savoir si la fameuse révolution de Nasser Al-Khelaifi tient ses promesses ou n'est qu'un simple effet d'annonce.