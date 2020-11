PSG : Icardi, Sarabia, Draxler et Bernat forfaits contre Man Utd

Dans : PSG.

A deux jours de son déplacement à Old Trafford, le PSG a fait le point sur son effectif et confirmé plusieurs absences.

Pour le très attendu, et très important, match de mercredi soir face à Manchester United en Ligue des champions Thomas Tuchel devra se passer de quatre joueurs. Si les forfaits de Draxler et Bernat ne sont pas des surprises, ceux de Mauro Icardi et de Pablo Sarabia le sont. « Seront indisponibles pour le match face à Manchester United comptant pour le compte de la 5e journée de phase de groupes de l'UEFA Champions League : Mauro Icardi : il a ressenti une douleur aux adducteurs droits à l'entraînement, son indisponibilité sera évaluée dans les 48h. Pablo Sarabia : il a ressenti une douleur musculaire lors de la dernière séance d’entraînement, son indisponibilité sera évaluée dans les 48h. Julian Draxler : son évolution est favorable, il a repris l’entrainement avec le groupe. Juan Bernat : il poursuit sa rééducation suite à son opération du genou », précise le Paris Saint-Germain dans son communiqué médical.