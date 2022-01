PSG : Icardi fantomatique, la stat ahurissante

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire à la pointe de l’attaque du PSG contre Nice lundi soir, Mauro Icardi n’a pas brillé sur la pelouse du Parc des Princes.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Mauro Icardi, dont les affaires ne s’arrangent pas au Paris Saint-Germain. Titulaire à la pointe de l’attaque parisienne face à Nice en 8es de finale de la Coupe de France, l’international argentin a livré une prestation fantomatique. Jamais trouvé par ses compères d’attaque Lionel Messi et Julian Draxler, l’ancien capitaine de l’Inter Milan a touché seulement six ballons jusqu’à sa sortie dans l’anonymat la plus totale à la place de Kylian Mbappé à a 64e minute du match.

Icardi a touché 4 ballons lors de la 1ère mi-temps de PSG-Nice !

Et il en a perdu 2 !!!!!!! — Paris Stats Germain (@ParisStats) January 31, 2022

« Mauro Icardi n’a touché que 6 ballons contre Nice, pire total pour un joueur ayant disputé plus de 45 minutes d’une rencontre avec Paris depuis qu’Opta dispose de cette donnée toutes compétitions confondues (2014/15). Fantôme » a publié Opta ce lundi soir sur Twitter alors que le Paris SG butte sur l’OGC Nice en Coupe de France. Des chiffres à peine croyables pour un attaquant de la stature de Mauro Icardi, recruté par le Paris Saint-Germain pour près de 50 millions d’euros il y a un an. Autant dire qu'au vu de la forme actuelle de Mauro Icardi, le PSG n'aurait pas dit non à un départ son avant-centre en Italie lors de ce mercato hivernal. Mais les offres de la Juventus Turin ou de la Fiorentina ne sont jamais arrivées...