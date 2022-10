PSG : Icardi enfermé dehors par Wanda Nara, Galatasaray pleure

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Parti en prêt à Galatasaray pour relancer sa carrière, Mauro Icardi s'est encore fait remarquer pour une affaire extra-sportive et n'a pas joué le dernier match avec la formation turque.

Son prêt en Turquie devait lui permettre de retrouver des sensations et le chemin des filets. Mais pour le moment, Icardi reste l'ombre de lui-même. Accueilli comme une star par les supporters stambouliotes, l'Argentin semblait être prêt à tout casser dans le championnat turc. Finalement, Icardi n'a disputé qu'un match depuis le début de la saison et n'était même pas sur la feuille de match pour la dernière rencontre de championnat contre l'Adana Demirspor. Selon les informations du journal Olé, le joueur prêté par le PSG n'était pas apte pour disputer cette rencontre à cause d'un problème extra-sportif. Comme souvent depuis un an, l'ancien joueur de l'Inter Milan est gêné par ses problèmes conjugaux avec sa femme Wanda Nara. S'il a bien réalisé la séance d'entraînement jeudi, Icardi s'est ensuite envolé pour l'Argentine avec l'objectif d'apaiser les tensions avec sa femme et agent.

L'entraîneur de Galatasaray attend le retour d'Icardi

À Buenos Aires, Icardi a tenté de se réconcilier avec Wanda Nara pour éviter le divorce. Malgré la présence de son avocat, l'attaquant de 29 ans s'est heurté au refus de la femme d'affaires qui n'a pas laissé entrer Icardi dans l'appartement du couple. En conférence de presse, Okan Buruk a tenté de rassurer les fans et attend le retour sur les terrains du buteur argentin. « Icardi avait mal au muscle du dos. Nous avons pu le vérifier à nouveau lors de la dernière séance. Sa dernière semaine n’a pas été bonne pour sa vie privée non plus. Il sera avec nous la semaine prochaine » a expliqué le coach de Galatasaray en conférence de presse après le match nul 0-0 contre Demirspor. Depuis qu'il est arrivé chez les Aslanlar, Icardi n'a disputé qu'un seul match officiel et ne retrouve toujours son meilleur niveau.