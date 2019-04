PSG : Icardi dispo pour 70 ME, Paris fonce sans hésiter au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En fin de contrat dans un an, Edinson Cavani va-t-il prolonger son contrat avec le club de la capitale française ?

Ce n’est pas vraiment la tendance, d’autant que les discussions n’ont pas encore débuté entre l’international uruguayen et le PSG. Cela voudrait donc dire que le meilleur buteur de l’histoire du club parisien pourrait faire ses valises dès cet été, afin d’éviter un départ pour zéro euro l’été prochain. Un tel départ laisserait bien-sûr un grand vide au sein de l’effectif de Thomas Tuchel, et Nasser Al-Khelaïfi serait contraint de frapper un grand coup au mercato pour le remplacer.

Ces dernières semaines, plusieurs attaquants ont été associés au PSG comme tout récemment Moïse Kean. Mais à en croire les informations obtenues par la Gazzetta dello Sport, la piste la plus crédible mène à Mauro Icardi. Effectivement, le Paris Saint-Germain serait même prêt à débourser la somme de 70 ME pour recruter la star argentine de l’Inter Milan, également dans le viseur de l’Atlético Madrid. Sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en juin 2020, le capitaine milanais n’est pas parvenu à s’entendre avec ses dirigeants pour une prolongation, et quittera donc certainement la Série A à l’issue de la saison. Une aubaine pour le PSG…