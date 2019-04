PSG : Herrera balade Paris, Henrique rit jaune au mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Désireux de s’attacher les services d’au moins trois joueurs au poste de milieu défensif durant le mercato, Paris est sur tous les fronts. Intéressé par Tanguy Ndombele et Allan, le club de la capitale n’a pas lâché le dossier Ander Herrera, d’autant que le milieu de terrain de Manchester United présente l’avantage d’être libre à l’issue de la saison. A plusieurs reprises, les médias anglais ont d’ailleurs annoncé un accord de principe entre l’international espagnol (2 sélections) et le Paris Saint-Germain. Mais rien n’a, pour l’instant, été officialisé…

Une situation qui agace le PSG et son directeur sportif Antero Henrique, selon le site Paris-Team. « C'est le joueur des Red Devils qui fait trainer les choses et qui demande ainsi la plus grande prudence. En effet, si Ander Herrera a donné "accord verbal", le milieu de terrain n'a pas communiqué un dernier document qui scellerait son transfert. Une façon ainsi de garder la main sur le dossier en cas éventuellement d'une offre d'un autre club. Une situation qui agace en interne notamment le directeur sportif Antero Henrique qui a appris à ne pas s'emballer pour une recrue depuis l'affaire Frenkie De Jong » explique le média. Autant dire que du côté de Paris, on ne tolèrera sans doute pas longtemps cette situation. Quitte à renoncer à Ander Herrera ? Réponse dans les prochaines semaines.