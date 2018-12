PSG : Henrique veut dégager deux stars de l’attaque !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Sur la sellette après un mercato estival 2018 qui n’a pas vraiment fait se lever les foules, Antero Henrique est néanmoins toujours officiellement le « boss » du marché des transferts au Paris Saint-Germain.

Même si le nom d’Arsène Wenger est souvent murmuré dans un rôle de directeur général s’occupant du secteur sportif, le dirigeant portugais n’a pas dit son dernier mot. Et il pourrait même effectuer des choix très forts l’été prochain afin de renforcer encore plus l’effectif parisien, même si tout le monde ne sera pas d’accord. En effet, selon Paris United, l’ancien dirigeant du FC Porto s’est fixé comme ambition de vendre Edison Cavani et Angel Di Maria. En ce qui concerne l’attaquant uruguayen, le club francilien semble de plus en plus enclin à envisager son départ, le duo Neymar-Mbappé pouvant provoquer un changement de système fatal à l’ancien napolitain. A un an de la fin de son contrat, Cavani pourrait donc faire le grand saut pour trouver un point de chute où il sera apprécié à sa juste valeur.

Concernant l’Argentin, le choix est plus surprenant. Mais le média spécialisé sur le PSG l’affirme, ce n’est pas parce qu’El Fideo vient de prolonger son contrat, qu’il n’est pas vendable pour autant. Sa bonne forme cette saison lui donne encore une belle valeur sur le marché des transferts, alors que sa place dans le système que veut mettre en place Thomas Tuchel est parfois difficile à trouver. En tout cas, si elles venaient à se concrétiser, ces deux ventes spectaculaires permettraient à Paris d’avoir une jolie enveloppe pour compléter son renouveau offensif.