PSG : Hakimi sur le départ ? Chelsea a un argument béton

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera l'un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Achraf Hakimi pourrait être concerné.

La dernière saison vécue par le PSG a tourné au fiasco. En plus de l'élimination précoce en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le club de la capitale n'a pas produit le jeu souhaité. Pourtant, le dernier mercato estival promettait énormément, avec les arrivées notables de joueurs comme Gianluigi Donnarumma, Leo Messi, Georginio Wijnaldum ou encore Achraf Hakimi. Le Marocain avait rejoint le PSG alors qu'il disposait également d'une offre de Chelsea. Et visiblement, les Londoniens n'ont pas dit leur dernier mot concernant le latéral droit du PSG.

Chelsea se prépare à perdre Reece James cet été

Selon les informations de The Athletic, les champions d'Europe 2021 n'ont pas perdu espoir de convaincre Hakimi de les rejoindre. Et ce, dès cet été ! Car pour Chelsea, la perspective de perdre Reece James, annoncé dans les petits papiers du Real Madrid, devient de plus en plus réelle. En cas de départ de l'international anglais, Chelsea souhaite se pencher de nouveau sur Hakimi. En difficulté dans le système mis en place par Mauricio Pochettino, l'ancien de Dortmund peine à exploiter au maximum ses qualités dans une défense à quatre. Et Chelsea, qui joue à trois derrière, le sait bien. Ce serait même un des arguments du club londonien pour le séduire si James venait à partir. Problème de taille en revanche pour Thomas Tuchel et la nouvelle direction des Blues, le fait qu'Hakimi soit heureux à Paris, grand ami de Kylian Mbappé mais surtout sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison, tout porte à croire que le Marocain souhaitera faire une très bonne deuxième saison en France, surtout que Mauricio Pochettino est annoncé partant.