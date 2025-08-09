PSG ‍: Hakimi se retire du Ballon d'Or pour Dembélé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG bat tous les records avec neuf joueurs présents dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or. Certains sont tout de même plus favoris que d’autres, à l’instar d’Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Le 22 septembre prochain, le Paris Saint-Germain saura enfin si l’un de ses joueurs est le nouveau Ballon d’Or. Le club de la capitale a découvert avec joie la liste des 30 nominés cette semaine et sans surprise, le champion d’Europe est ultra-représenté. Neuf joueurs au total figurent dans la liste finale : Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Tous ont réalisé une superbe saison, mais certains savent qu’ils n’ont aucune chance de rafler la récompense suprême. Deux ou trois peuvent en revanche rêver du Ballon d’Or. C’est notamment le cas de Dembélé et d’Hakimi. En interne, il n’y a pourtant pas de débat sur le super favori du PSG.

Le PSG vote Dembélé

🚨🚨Au sein du vestiaire, le sujet du BO ne suscite aucun malaise et la plupart des joueurs voteraient volontiers pour Dembélé s'ils le pouvaient.



Hakimi n’a eu cesse de répéter en interne qu’Ousmane mérite le ballon d’or.



A en croire les informations de RMC, tout le monde au sein du club de la capitale milite pour l’attaquant de l’équipe de France, passé par le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. « Au sein du vestiaire, le sujet ne suscite aucun malaise et la plupart des joueurs voteraient volontiers pour l'attaquant français s'ils le pouvaient » confie ainsi le journaliste Fabrice Hawkins, qui confirme qu’Achraf Hakimi n’a cessé de répéter en interne que le Ballon d’Or devait revenir à Ousmane Dembélé, même s’il ne cracherait évidemment pas sur une belle surprise.

Reste maintenant à voir si, comme redouté par certains observateurs, le PSG sera victime d’une dispersion des votes ou non. Alors que dans le même temps, Lamine Yamal représente quasiment les seuls espoirs de Ballon d’Or du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Il faudra attendre le 22 septembre prochain pour savoir si, trois ans après Karim Benzema, un nouveau Français soulèvera la plus prestigieuse récompense individuelle du foot mondial.