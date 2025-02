PSG ‍: Hakimi repousse son ex et jure fidélité

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’une nouvelle grosse saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi vient d’être prolongé par ses dirigeants. Le Real Madrid a tenté sa chance jusqu'au bout, en vain.

Le club de la capitale française traverse une période faste. Invaincu depuis novembre dernier, solide leader de la Ligue 1 et bien parti pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa victoire 3-0 contre Brest lors de son barrage aller mardi, le PSG a connu d’autres bonnes nouvelles au cours des derniers jours. Si les résultats sportifs sont excellents sous les ordres de Luis Enrique, le coach espagnol a été prolongé par ses dirigeants, tout comme certains joueurs cadres comme Achraf Hakimi. Lié au PSG jusqu’en 2029, l’international marocain s’inscrit donc dans la durée dans le projet parisien. Ce qui ne semblait pas si évident que cela à la vue des dernières rumeurs l’annonçant au Real Madrid. Des rumeurs bien réelles, puisque d’après les informations du Mundo Deportivo, le latéral droit a bel et bien repoussé les avances de son club formateur avant de prolonger à Paris.

Hakimi a repoussé les avances du Real pour prolonger au PSG

Heureux de renouveler mon contrat avec le club. L’aventure continue! Allez Paris! 🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/D9IvDdYx3Q — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 8, 2025

Très proche de Kylian Mbappé, parti au Real libre l’été dernier, Hakimi a effectivement été approché par Florentino Perez après la grave blessure de Dani Carvajal en début de saison. Mais malgré un projet sportif alléchant, avec une place de titulaire assurée sur le court et long terme dans son club de cœur, le joueur de 26 ans a préféré tenir sa parole en signant la prolongation offerte par les dirigeants du PSG. Repoussant ainsi les demandes de son ex-club. En étendant son bail de 2026 à 2029, Hakimi a donc fait taire les bruits de couloir tout en renforçant son statut au PSG, un club où il se sent bien et va désormais s'installer sur le très long terme. Malgré son amour pour l'Espagne où il a grandi et le Real Madrid qui l'a lancé, le club francilien a pris le dessus et peut compter sur un des meilleurs joueurs au monde à son poste.