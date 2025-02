PSG ‍: Hakimi n'a pas insulté les Bad Gones

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé lors de la victoire du PSG à Lyon, Achraf Hakimi a réalisé un énorme match contre l'OL. Mais l'international marocain a été tout proche de craquer et il peut remercier Luis Enrique.

Achraf Hakimi a vécu une soirée contrastée sur la triste pelouse du Groupama Stadium. Car avant de devenir le héros du Paris Saint-Germain avec un doublé, ce qui lui a permis en supplément de chambrer les supporters lyonnais, le latéral du PSG a été tout proche de quitter ses coéquipiers suite à un geste de mauvaise humeur, qui a failli dégénérer. Dans le dur face aux assauts lyonnais, le joueur marocain a réagi avec virulence à une intervention de Nicolas Tagliafico, et a logiquement été averti.

Sauf que plutôt que de se calmer, Achraf Hakimi s'est emporté. Heureusement pour lui, et pour le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a bondi et a calmé son joueur, l'entraîneur espagnol n'appréciant pas que ce dernier prenne le risque de laisser ses coéquipiers à dix. Pour L'Equipe, si l'arbitre avait expulsé Achraf Hakimi, il n'y aurait pas eu à crier au scandale, mais ce dernier a survécu à cet incident et a même éteint ensuite le Groupama Stadium avec une célébration qui a agacé les Ultras lyonnais.

Hakimi frôle la catastrophe avant de devenir génial

Après son deuxième but, celui qui a finalement scellé la victoire du PSG, Achraf Hakimi est venu célébrer en faisant un geste vers les Bad Gones. Forcément, ces derniers n'ont pas apprécié de voir le joueur parisien venir fêter son but en chambrant, et en retour l'international a eu droit à des insultes et autres quolibets. Cependant, Hakimi a fait savoir que son geste ne visait pas du tout les supporters de l'Olympique Lyonnais comme le précise Le Parisien. « Lorsqu’il a couru vers le poteau de corner, c’est d’abord avec l’envie de chambrer un public lyonnais particulièrement hostile, mais Hakimi a tenu à clarifier son geste, en précisant que, s’il avait le bras levé vers les « Bad Gones », le groupe Ultras de l’OL, c’était pour effectuer une dédicace à un influenceur et non pour les faire taire », précise le quotidien francilien.