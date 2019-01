PSG : Gueye sous 48h à Paris, Everton négocie enfin !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le mercato hivernal s'achève dans neuf jours et pour l'instant le Paris Saint-Germain n'a toujours pas offert à Thomas Tuchel le renfort tant attendu au milieu de terrain. Et avec la blessure de Marco Verratti, la pression est encore montée d'un cran en interne. Mais à priori les choses pourraient se décanter rapidement dans l'une des pistes les plus souvent citées, à savoir celle qui mène à Idrissa Gueye, le le milieu de terrain de 29 qui évolue actuellement à Everton.

Car si le PSG bossait également sur Julian Weigl, les dirigeants de Dortmund ont confirmé dimanche que le transfert ne pourra pas se faire cet hiver, tandis que du côté du Zénith Saint-Pétersbourg on exige 45ME pour céder Leandro Paredes, ce que Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique ont très fermement refusé de payer. Pour finaliser dans les prochaines 48 heures la signature d'Idrissa Gueye, choix validé par Thomas Tuchel, le PSG a formulé une offre de 25ME à Everton. Pour l'instant le club anglais refuse de céder son milieu de terrain à ce prix, mais il a tout de même laissé entendre qu'une proposition entre 30 et 35ME pourrait faire mouche. Autrement dit, les Toffees négocient et ont une position susceptible de se rapprocher rapidement de celle du PSG. Selon L'Equipe, les dirigeants parisiens pensent pouvoir trouver rapidement un terrain d'entente avec Everton pour Idrissa Gueye, lequel a déjà cherché un appartement à Paris et aurait confié à son entourage qu'il pensait pouvoir rejoindre cette semaine le club de la capitale.