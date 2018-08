PSG : Guedes peut préparer ses valises, Valence l'attend !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Un dernier épisode avant la fin du feuilleton Gonçalo Guedes ? A en croire la presse espagnole, le Portugais de 21 ans sera vite fixé sur son avenir.

Après de longs mois de discussions et de désaccords, l’attaquant du Paris Saint-Germain semble enfin se rapprocher du FC Valence. Les négociations entre les deux formations auraient bien avancé ces derniers jours, à tel point que Superdeporte envisage un accord en début de semaine prochaine, sans donner de détails sur le montant du possible transfert. Pour rappel, le club de la capitale réclamait entre 70 et 80 M€ pour permettre à Guedes de rester là où il s’était épanoui en prêt la saison dernière.

Depuis, le directeur sportif Antero Henrique a visiblement revu ses exigences à la baisse. Il faut dire que le PSG comptait probablement sur les pensionnaires de Premier League pour faire monter les enchères. Mais depuis la fin du marché anglais jeudi, le contexte n’est plus le même. Seul le FC Valence semble en mesure de s’offrir l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, et de verser la recette qui permettra à Paris de respecter le fair-play financier.