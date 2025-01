PSG ‍: Groupe au complet pour affronter Manchester City

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain a communiqué ce mercredi 22 janvier au matin le groupe de joueurs convoqués pour affronter Manchester City au Parc des Princes. À noter les absences d'Ibrahim Mbaye et de Milan Skriniar, et les retours d'Ousmane Dembélé, Marquinhos et Achraf Hakimi. C'est donc un groupe au complet qui s'apprête à jouer le match le plus important de la saison.