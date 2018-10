PSG : Grosse surprise, le PSG a recalé Benzema cet été !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Lors du dernier mercato estival, l’avenir d’Edinson Cavani a longtemps été discuté au Paris Saint-Germain.

Il faut dire que l’international uruguayen était dans le viseur de plusieurs clubs huppés dont la Juventus Turin et l’Atlético Madrid. En interne, personne n’a souhaité le départ du Matador, lequel est donc logiquement resté dans la capitale française. Mais du côté du Real Madrid, on observait cette situation avec attention. En effet, on apprend en ce début de semaine que Karim Benzema aurait demandé à son entourage d’approcher l’état-major du PSG pour « engager des discussions » dans l’optique d’un éventuel transfert à Paris, en cas de départ de Cavani.

Privilégiant le buteur uruguayen, le PSG n’a pas donné suite selon les informations de Paris-United. Mais cela prouve que le n°9 du Real Madrid avait dans un coin de sa tête de quitter la capitale espagnole, après près de 10 ans de loyaux services. Du côté des supporters parisiens, on imagine que peu regrettent que Nasser Al-Khelaïfi n'ai pas saisi l’opportunité Karim Benzema, lequel est clairement moins efficace qu’Edinson Cavani. Reste que le trio que le Français aurait formé avec Mbappé et Neymar aurait pu être d’une redoutable complémentarité…