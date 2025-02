PSG ‍: Grosse inquiétude pour Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Seul renfort du mercato d'hiver pour le Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia n'arrive toujours pas à donner sa pleine mesure alors que le PSG a dépensé 70 millions d'euros pour le faire venir de Naples.

Les champions de France n'ont pas fait des folies lors du mercato d'hiver, du moins sur le plan du nombre de joueurs recrutés, mais financièrement, ils ont tout de même lâché un gros chèque au Napoli pour convaincre Aurélio de Laurentiss de lui céder Khvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien, que souhaitait faire venir Luis Enrique dès l'été dernier, est donc arrivé à Paris et c'est peu dire que ses débuts sous le maillot du PSG sont laborieux. Ayant la confiance de l'entraîneur espagnol, ce qui n'est pas donné à tout le monde, l'ailier gauche de 23 ans va rapidement devoir montrer autre chose que ce que l'on a vu pour l'instant, notamment mardi soir au Mans, où il est totalement passé à côté de son match.

Luis Enrique ne fera pas de cadeau à Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia vs Le Mans (04/02/2025)



⏱️ 96 minutes jouées

👟 82 ballons touchés

🏹 2 tirs | 0 cadré

🔑 3 passes clés

🪄 3 dribbles réussis (sur 5)

✅ Victoire 0-2

📊 Note : 8.0 (Homme du match selon SofaScore)



Qualification en quarts assez tranquille pour le PSG. pic.twitter.com/3UHRwAASHE — 𝙆𝙫𝙖𝙧𝙖𝙩𝙨𝙠𝙝𝙚𝙡𝙞𝙖 𝙁𝙍 🇫🇷 (@Kvaradonna77) February 4, 2025

Même si le Géorgien a des circonstances atténuantes, puisqu'il n'avait pas joué depuis un mois lorsqu'il a signé au Paris Saint-Germain, le club de la capitale attend plus de lui. Et si Luis Enrique l'apprécie, Khvicha Kvaratskhelia pourrait rapidement comprendre que son entraîneur n'hésitera pas à l'installer sur le banc de touche s'il ne fait pas mieux. « Avec cette nouvelle performance timide, on imagine mal Luis Enrique bousculer sa hiérarchie pour « Kvara » tant les leaders de l’attaque parisienne ont montré qu’ils étaient en forme ces dernières semaines. Ousmane Dembélé, auteur de deux triplés sur les deux précédents matchs, et resté bien au chaud dans sa doudoune ce mardi soir, s’est rendu indispensable », prévient Le Parisien au lendemain de la qualification parisienne face au Mans. Un match où Bradley Barcola a, lui, encore une fois montré qu'il était en regain de forme.

Du côté du PSG, on ne veut pas s'inquiéter, estimant que Khvicha Kvaratskhelia a encore besoin de temps pour s'acclimater à son nouveau club et s'installer dans un vestiaire qui a trouvé son équilibre. Mais forcément, le passé récent a montré que Paris avait parfois du mal à intégrer des joueurs arrivés au mercato d'hiver et que l'attaquant géorgien va vite devoir montrer qu'il apporte un vrai plus à son club, sous peine de traîner l'image du joueur payé une fortune et qui ne le supporte pas, comme d'autres avant lui.