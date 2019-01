PSG : Gros rebondissement dans le dossier Julian Weigl !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Foot Europeen.

Alors qu'il continue de plancher sur le dossier Idrissa Gueye, le Paris Saint-Germain vient de recevoir une bonne nouvelle en provenance d'Allemagne.

Pendant ce mercato d'hiver, Thomas Tuchel se montre intransigeant avec sa direction. Pour remplir ses objectifs, et notamment en Ligue des Champions, l'entraîneur allemand veut absolument un renfort au poste de milieu défensif avant la fin du mois de janvier. Mais si cette quête de sentinelle semblait battre de l’aile ces derniers jours, elle pourrait bien s'envoler de plus belle dans les heures à venir. En effet, Le Parisien avoue ce jeudi soir que le club de la capitale entrevoit la lumière dans le dossier Julian Weigl. Tout cela grâce à l'aide d'un ancien Titi, Dan-Axel Zagadou, vu que le défenseur central s'apprête à revenir de blessure, sur un poste qu'occupe actuellement Weigl de façon provisoire.

« Les dirigeants de Dortmund ne voulaient pas délivrer de bon de sortie à l’international avant la fin de la saison. Finalement, ils pourraient lui ouvrir la porte si le PSG dépose les 25 millions d’euros attendus. Ces derniers jours, Weigl a réitéré à ses dirigeants son envie de rejoindre la capitale dès cet hiver, lassé de ne pas faire partie des premiers choix de Favre et désireux de redonner un élan à une carrière qui avait démarrée sur les chapeaux de roue avant de connaître de longs mois d’indisponibilité. Si rien n’est acté, tout laisse penser que Weigl jouera samedi son dernier match avec Dortmund », explique le média francilien. Le PSG sait donc à quoi s'en tenir dans ce dossier. Un potentiel transfert qui satisferait au plus haut point Tuchel, fan du milieu de 23 ans depuis leur histoire commune au Borussia. Mais à un mois du choc contre Manchester United en Ligue des Champions, le PSG doit maintenant faire au plus vite afin de bien incorporer Weigl dans son entrejeu.