PSG : Griezmann, Neymar et Mbappé, le Qatar dégaine !

On l'a appris mardi soir dans une courte vidéo, Antoine Griezmann va quitter l'Atlético Madrid en fin de saison. Mais si l'attaquant français des Colchoneros a fait cette sobre annonce, ce qui change du feuilleton de l'été dernier, le champion du monde n'a pas révélé sa destination. Evidemment, tout le monde regarde du côté du FC Barcelone, qui avait été à deux doigts de faire signer Antoine Griezmann au mercato 2018. Et c'est toujours le Barça qui est le favori pour accueillir celui qui a fini 3e du Ballon d'Or, le club catalan étant prêt à payer les 120ME de la clause libératoire de l'attaquant tricolore.

Cependant, ce mercredi, Le Parisien affirme que du côté du Paris Saint-Germain, on n'est pas resté les bras croisés ces dernières semaines concernant la possibilité de faire signer Antoine Griezmann. Depuis 3 ans, Nasser Al-Khelaifi suit de près le dossier, et le président du Paris SG « serait revenu aux nouvelles récemment et aurait fait part de son intérêt pour le joueur qui évolue déjà avec Kylian Mbappé chez les Bleus. » Du côté du PSG, on pense que Griezmann est le joueur idéal si Edinson Cavani est appelé à partir lors du marché des transferts...pourquoi pas pour remplacer Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Et même si le FC Barcelone semble avoir l'avantage, un proche du dossier confie dans le quotidien régional que la venue de l'attaquant de 28 ans au Paris Saint-Germain n'est pas « impossible ». Et L'Equipe précise de son côté que les représentants d'Antoine Griezmann ont rencontré Antero Henrique la semaine passée dans un palace parisien.