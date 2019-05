PSG : Griezmann à Paris, Tuchel rappelle Henrique à l’ordre

Dans : PSG, Mercato.

Sur le point de quitter l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann ne pourra pas utiliser Manchester City ni le Paris Saint-Germain.

Alors que son départ au FC Barcelone ne fait presque aucun doute, d’autres écuries européennes sont annoncées sur la piste de l’attaquant français. Peut-être un moyen de négocier le meilleur contrat possible avec les Blaugrana. En tout cas, le manager citizen Pep Guardiola a totalement démenti l’intérêt de son club ce vendredi. Tout comme l’entraîneur parisien Thomas Tuchel qui, au cas où le directeur sportif Antero Henrique serait tenté, a rappelé sa priorité au mercato estival.

« Antoine Griezmann peut jouer dans toutes les équipes du monde. Cela ferait plaisir à n’importe quel entraîneur et à n’importe quelle équipe de l’avoir. Mais en ce moment ce n’est pas réaliste de le recruter, a réagi l’Allemand. Nous recherchons des joueurs, et plus précisément nous recherchons des joueurs avec certains profils. Notre recrutement doit être réaliste. On doit créer une équipe et il y a des profils dont nous avons besoin. Et ce sont encore et toujours des joueurs défensifs. On doit commencer par là. » Tuchel fait évidemment référence au milieu récupérateur attendu depuis l’été dernier.