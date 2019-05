PSG : Griezmann à Paris et pas au Barça, Fred Hermel y croit !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Spécialiste du football espagnol pour RMC et L'Equipe, Frédéric Hermel a évoqué ce mercredi soir la situation d'Antoine Griezmann au lendemain de l'annonce par l'attaquant français de son départ de l'Atlético Madrid en fin de saison. Et si en Espagne nombreux sont ceux qui sont persuadés qu'Antoine Griezmann a déjà donné son accord avec le FC Barcelone, ce n'est pas du tout l'avis de Frédéric Hermel. Et ce dernier a confié les raisons qui l'incitent à se méfier de cette confiance barcelonaise, tout en reconnaissant que le Paris Saint-Germain était probablement à l'affût dans ce dossier.

Car ce n'est pas la première fois que le nom d'Antoine Griezmann est cité au PSG. « J’aime vraiment beaucoup Antoine. C’est un super gars. Simplement, il est influençable. Je dis attention. La vérité de Griezmann le mardi, ce n’est pas celle de mercredi. Il n’y a pas forcément la même vision de l’avenir et de la carrière de Griezmann dans sa famille. Le 6 avril dernier, il y avait le match au sommet de la Liga entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Griezmann a été hué, sifflé et insulté dans le stade. Il ne faut pas oublier que le Barça est un club qui appartient à ses 'socios', à ses supporters. Et que le président doit écouter ses électeurs. Pour l’instant, les électeurs ne veulent pas Griezmann. Six mois avant le transfert de Griezmann, de la Real Sociedad à l’Atlético Madrid, au mercato de janvier, Griezmann avait été à deux doigts de signer au PSG. C’est une vieille histoire. Griezmann a toujours été suivi par le PSG », a fait remarquer Frédéric Hermel sur ce dossier qui est le premier moment très chaud du mercato 2019.