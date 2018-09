PSG : Gilles Favard dénonce l'énorme erreur du PSG au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato du Paris Saint-Germain a pris une tournure étonnante cet été, les renforts débarqués au PSG n'étant pas à la hauteur des attentes des supporters. Sur la chaîne L'Equipe, Gilles Favard estime que Nasser Al-Khelaifi a eu tout faux en demandant l'avis de Thomas Tuchel pour son recrutement. Et dans le langage fleuri du Spectre, cela prend de l'ampleur.

« Le problème est que le président laisse faire son entraîneur. Là, Tuchel a pris trois types, et imaginons que le Paris SG ne passe pas les poules, et que les Qataris pètent un plomb et le virent. Tu fais quoi des joueurs amenés par Thomas Tuchel. Pour moi l’entraîneur, il est fait pour entraîner. Et tant que le président ne dira pas à l’entraîneur : « Tu veux venir entraîner le PSG, mais ici tu seras l’entraîneur, il y a un directeur sportif qui fixe les règles avec nous, tu nous parles, si tu veux un arrière droit on te mettra pas un gardien de but mais c’est nous qui décidons ». Moi je suis pour ça, mais c’est un problème vraiment sérieux dans le foot actuel. Par exemple, on loue ce que fait Monaco, mais croyez vous que Jardim décide des joueurs depuis 5 ans ? Il ne décide de rien du tout. On lui donne des légumes, il les épluches et il en fait une ratatouille. Mais pendant 5 ans il a valorisé les joueurs », a lancé un Gilles Favard, qui n'est pas fan de la méthode parisienne sur ce mercato.