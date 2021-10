PSG : Gigio Donnarumma conspué, Mino Raiola a la rage !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, a vécu une sale soirée avec l’Italie mercredi avec la défaite de la Squadra Azzurra contre l’Espagne.

Au-delà de la défaite de sa sélection, Gianluigi Donnarumma a été conspué par son ancien public de San Siro. Et pour cause, les tifosis de l’AC Milan n’ont toujours pas pardonné au nouveau gardien du Paris Saint-Germain son départ pour zéro euro alors que les Rossoneri lui avaient proposé une prolongation de contrat. Conspué à chaque prise de balle, Donnarumma a vécu une sale soirée. Mais le gardien du PSG peut compter sur le soutien de son agent Mino Raiola. Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, celui qui représente également les intérêts de Zlatan Ibrahimovic ou encore de Blaise Matuidi a défendu Gianluigi Donnarumma. Et il a profité de l’occasion pour taper sur les dirigeants de l’AC Milan, responsables selon lui du départ de « Gigio ».

Donnarumma hué, Mino Raiola accuse l'AC Milan

« Je suis dégouté par les huées contre Gigio, et maintenant je me demande pourquoi Milan n’est pas intervenu officiellement pour prendre ses distances avec le différend, pour le défendre d’une manière ou d’une autre, après que cette banderole soit apparue sur un pont de Milan. A-t-il tué quelqu’un par hasard ? Je ne sais pas. La vérité est que Milan ne le savait pas ou ne pouvait pas le garder. Essayez de demander à n’importe qui, ce qu’un père recommanderait à son fils : rester à Milan ou aller au Paris Saint-Germain ? C’est très triste et honteux ce qui s’est passé au stade. C’est honteux que des supporters s’en prennent à un garçon qui n’a rien fait de mal, dont la faute serait simplement d’avoir exercé son droit au libre choix. Parce qu’il n’y a pas d’autres raisons de le huer » a regretté Mino Raiola, pour qui le comportement des supporters de l’AC Milan auprès de Gianluigi Donnarumma durant le match entre l’Italie et l’Espagne est purement inacceptable.