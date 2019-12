PSG : Gérer Neymar, c'était facile jusqu'à maintenant

Dans : PSG.

Il n’y a pas que Neymar qui sera attendu du pied ferme en Ligue des Champions en 2020 au PSG. Thomas Tuchel joue très gros et le destin des deux hommes pourrait être lié.

Notamment si le coach allemand confirme son choix tactique fort de ces dernières semaines, à savoir mettre toutes ses forces offensives les plus spectaculaires sur le terrain en même temps. Sur le terrain du Real Madrid, cela avait failli coûter très cher au PSG. Mais depuis, Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi ont décidé d’aller dans le même sens et de faire les efforts pour éviter que l’équipe soit coupée en deux. Car cela ne passera pas au plus haut niveau, prévient Ambre Godillon. Pour la journaliste de Yahoo, Thomas Tuchel connait son principal défi pour 2020, et cela reposera principalement sur l’état d’esprit de Neymar et des stars du PSG à jouer le jeu de l’équipe.



« Quand je dis sur cette saison que Tuchel s'achète une paix sociale, c'est qu'il n'a pas eu à trancher dans le vif depuis le début de la saison, car Cavani était absent, Neymar également et aussi Kylian Mbappé. Le seul dénominateur commun depuis le début de la saison c'était Angel Di Maria et Mauro Icardi qui vient et qui est bon. Tous les feux étaient au vert pour Thomas Tuchel. Le plus défi de sa saison, c'était de réussir à faire cohabiter beaucoup de joueurs qui ont assez de talents pour prétendre à être dans son onze de départ. Finalement de la gestion de stars. Quand je parle de paix sociale c'est qu'avec ce 4-4-2, les joueurs vont kiffer, prendre du plaisir, mais en revanche il va demander une grosse contrepartie à ses joueurs qui sera de développer des qualités qui d'habitude qu'il ne sollicite pas chez eux, c'est-à-dire défendre. Pour l'instant, le défi est réussi, mais maintenant on veut savoir s'ils sont capables d'afficher les mêmes dispositions à défendre et donner autant d'efforts dans la régularité, quand le niveau va s'élever et quand le PSG n'aura pas la maîtrise du ballon. C’est le plus gros défi qui attend Tuchel et réussir à maintenir ce niveau d’exigence », a prévenu Ambre Godillon, persuadée que les quatre fantastiques ont le destin du PSG sur leurs épaules. A condition qu’ils soient tous en forme le moment venu.