PSG : Galtier l’ignore, Lorient tente un coup au mercato

Par Eric Bethsy

Malgré le discours flatteur de Christophe Galtier, le jeune Warren Zaïre-Emery n’existe quasiment pas dans les rotations de l’entraîneur. Le milieu de terrain pourrait être tenté de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver étant donné que Lorient souhaite l’accueillir en prêt.

Au Paris Saint-Germain comme ailleurs, la vérité de la présaison n’est pas forcément celle des mois suivants. Le jeune Warren Zaïre-Emery pourra confirmer après son changement de situation. On se souvient que le milieu de 16 ans avait la confiance de Christophe Galtier pendant les matchs de préparation. Le joueur formé au club de la capitale, professionnel depuis cet été, avait même droit aux compliments de l’entraîneur après la victoire contre Urawa (3-0) en juillet dernier, match durant lequel le Parisien avait disputé une heure de jeu.

Galtier était pourtant fan

« Warren est un très jeune joueur. Il a 16 ans. Il est surprenant de maturité et de clairvoyance, s’étonnait l’ancien coach de l’OGC Nice. Il a un privilège énorme, c’est d’être au contact des grands joueurs. Comme je l’ai dit il y a quelques semaines, il est important à mes yeux, et c’est la volonté de la direction sportive et de la présidence, d’intégrer nos jeunes. De leur donner de l’espace pour qu’ils puissent s’épanouir au sein de leur club formateur. » Il était donc logique de voir le Paris Saint-Germain le conserver en attendant le temps de jeu promis.

🔴🔵 Le FC Lorient lorgne sur Warren Zaïre-Emery



Le club merlu (3eme de L1) souhaiterait, dans le cadre d’un prêt, s’attacher les services du titi cet hiver. #PSG pic.twitter.com/aMXJ2pxeee — Saber Desfarges (@SaberDesfa) October 1, 2022

Seulement voilà, après deux mois de compétition, force est de constater que Warren Zaïre-Emery existe à peine dans les rotations de Christophe Galtier. L’entraîneur des champions de France ne lui a accordé que deux petites apparitions, pour neuf minutes de jeu au total. Si sa situation n’évolue pas avec l’enchaînement des matchs à venir, le titi parisien pourrait être tenté de partir cet hiver. D’autant que Lorient s’intéresse à son profil. Selon le journaliste de Prime Video Saber Desfarges, les Merlus, troisièmes de Ligue 1 après huit journées, aimeraient obtenir son prêt. Une proposition intéressante pour l’international U17 français.