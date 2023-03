PSG : Galtier est ridicule, Christophe Dugarry l’agresse

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Suite à l’élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich mercredi, Christophe Galtier est forcément pointé comme le principal responsable de la nouvelle déroute parisienne.

Malgré de très grandes ambitions et un effectif rempli de stars, comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar, le club de la capitale française ne gagnera pas la Ligue des Champions cette saison. La faute au Bayern Munich, qui a sorti le grand jeu à l’aller (1-0) puis au retour (2-0) en huitièmes. Mais si les Parisiens dépriment depuis cette élimination précoce de la C1, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Car c’est Paris qui n’a pas été au niveau collectivement pour se qualifier pour les quarts. Tout cela à cause des joueurs mais aussi de Christophe Galtier, qui n’a pas réussi à créer une dynamique positive pour renverser le Bayern de Julian Nagelsmann. Autant dire que l’entraîneur du PSG est considéré comme le premier responsable de la sortie de route du PSG en Champions, selon Christophe Dugarry.

« Il est où le meilleur entraîneur français ? »

📣 Dugarry a un message pour Galtier : "Galette, prends les choses en main ! Tu t'es ridiculisé Galette. Tu as le potentiel et le pouvoir pour décider. (...) Là, il a tout faux. Sur ce qu'on voit sur le banc et dans les analyses, parce qu'on le connaît, ce n'est pas Galette !" pic.twitter.com/QF8IXyKKNL — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 9, 2023

« Ça me fait plaisir qu’ils soient éliminés. Pourquoi ? Parce que quand tu travailles mal tu n’es pas récompensé. Je suis peut-être un rêveur mais j’aime que les clubs qui travaillent bien soient récompensés, là ça fait 10 ans que ça travaille mal. Une révolution plus ou moins importante a lieu tous les ans : ça change de directeur sportif, ça achète des joueurs… Mais il y a un déficit de compétences. Il y a une incompétence incroyable, au plus haut niveau. Ce que je n'aime pas avec Galtier, c'est qu'avec Luis Campos ils se protègent alors que les problèmes sont liés dès le départ à la construction de l'équipe. Et ce n'est pas bien de s'attaquer à un jeune de 17 ans comme El Chadaille Bitshiabu. Son analyse d'après-match est à côté de la plaque. Maintenant, j’ai envie de lui lancer un message : "Reste Galette mais tu as du caractère, tu n’as pas peur, alors prends les choses en main !". Tu t'es ridiculisé Galette mais tu as la force pour pouvoir décider. Il en sortirait grandi. Il a tout faux là, alors qu’il a du caractère et de la force. Ce n'est pas Galette, ce que je vois sur le banc et dans ses analyses. Il est où le meilleur entraîneur français ? Montre-leur ! Comment il a pu dire que Paris ne jouait pas la saison sur ce match ? Mon dieu, ce n'est pas possible de faire cette analyse ! », a lancé le consultant de RMC, qui espère que Galtier va enfin poser sa patte sur le PSG avant la fin de saison. Sinon, il sera trop tard, et l’ancien coach de Nice partira par la petite porte comme tous ses prédécesseurs…