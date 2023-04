PSG : Galtier écoeure les jeunes, la raison est limpide

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, le PSG a battu Angers (2-1). Si le club de la capitale se rapproche du titre, la manière laisse toujours autant à désirer.

Le PSG a fait le travail ce vendredi soir en Ligue 1 en allant se défaire d'Angers, lanterne rouge. Pourtant, rien n'aura vraiment été simple pour le club de la capitale. Si un doublé de Kylian Mbappé a mis Paris à l'abri en première période, la fin de rencontre aura, elle, été dominée par le SCO. Le club angevin a réduit la marque puis poussé pour égaliser. En face, Christophe Galtier n'a pas voulu s'appuyer sur ses jeunes joueurs, seulement rentrés en fin de rencontre. Une tendance qui commence à agacer du côté des fans et des observateurs, qui ne comprennent pas le management de Galtier. Pour Kévin Diaz, il est cependant assez simple de se mettre dans la tête de Galtier, lui dont l'avenir est en péril.

Galtier, une méthode qui se comprend ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis sur les choix de Galtier avec ses jeunes. « C'est assez simple. Il veut assurer le titre le plus rapidement possible pour peut-être discuter de son avenir. Il a une continuité avec certains joueurs d'expérience et il ne veut pas chambouler son effectif. Il part du principe que les joueurs qui ont été recrutés parce qu'ils avaient fait de belles choses avant de venir, il ne veut pas les bousculer dans leur ego. On peut ne pas être d'accord, mais on est obligé de comprendre son management parce que c'est assez simple », a notamment indiqué Kévin Diaz, qui sait qu'il est surtout important pour le PSG d'assurer son titre avant de se pencher sur une éventuelle refonte de son organigramme. Actuellement et après 32 journées disputées, le club de la capitale compte 11 points d'avance sur l'OM, qui a un match de retard à jouer du côté de Lyon ce dimanche soir. Un onzième titre en Ligue 1 est donc proche d'être sécurisé malgré le marasme ambiant à Paris.