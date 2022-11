PSG : Galtier détruit ce sale cliché sur Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en prolongeant contre toute attente au PSG.

Annoncé avec de plus en plus d’insistance vers le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement prolongé jusqu’en juin 2024 en faveur du Paris Saint-Germain avec une année supplémentaire en option. Un choix surprenant de la part de Kylian Mbappé dans la mesure où, quelques mois plus tôt, l’international français avait publiquement confié que le PSG l’avait empêché de signer au Real Madrid à l’été 2021. L’ancien attaquant de Monaco a changé d’avis et s’est donc laissé tenter, à 23 ans, par une prolongation de contrat au PSG. Pour beaucoup d’observateurs, ce choix est avant tout financier alors que le Qatar a fait de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé de l’histoire du football. Mais dans un entretien accordé à Marca, Christophe Galtier balayé cette hypothèse.

Galtier confiant pour l'avenir de Mbappé au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon l’entraîneur du Paris Saint-Germain, c’est avant tout l’amour que porte Kylian Mbappé à la ville de Paris et au PSG qui a poussé le champion du monde 2018 à prolonger dans la capitale française. « Je pense que ce n'est pas grâce à l'argent. Parce que des joueurs de classe mondiale, que ce soit en Espagne, en Angleterre ou en France, gagnent toujours de l'argent. Ils ne sont pas là pour ça. Je pense que Kylian aime tout simplement le PSG. S'il est heureux, pourquoi Kylian ne serait-il pas là la saison prochaine ? » s’interroge Christophe Galtier dans les colonnes du journal espagnol avant de poursuivre. « Quand un joueur est heureux dans un endroit, il n'a aucune raison de partir. A partir du moment où le joueur aime le terrain et sent qu'il est dans une équipe qui peut gagner et relever de grands défis, il n'a aucune raison de partir » assure Christophe Galtier, pour qui Kylian Mbappé pourrait donc rester au PSG à la fin de la saison.

L'avenir de Messi plus incertain

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Quant à savoir si Lionel Messi, en fin de contrat en juin 2023, est lui aussi parti pour rester, Christophe Galtier s’aventure beaucoup moins. « Beaucoup de paramètres entrent en jeu. Le premier est l'envie. Veux-tu continuer au PSG ? Es-tu heureux ici ? La première chose à savoir, c'est s'il veut continuer. Si Messi m'a dit quelque chose à ce sujet ? Tous ces types de décisions sont prises entre le joueur et Luis Campos » a assuré Christophe Galtier, bien plus bavard lorsqu’il s’agit d’évoquer l’avenir de Kylian Mbappé plutôt que celui de Lionel Messi. Il faut dire que l’incertitude est totale autour de la Pulga, en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison et que Paris aimerait prolonger. Mais de son coté, Lionel Messi s’interroge alors qu’il est également convoité par le FC Barcelone et l’Inter Miami aux Etats-Unis. Quoi qu’il en soit, l’objectif pour le PSG l’été prochain sera de conserver au moins l’une de ses deux stars en plus de Neymar, qui est lui presque certain de rester.