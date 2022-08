PSG : Galtier défie Neymar, Rothen ne va pas aimer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Entièrement satisfait des performances de Neymar, Christophe Galtier lui a lancé un défi. L’entraîneur du Paris Saint-Germain se demande si le Brésilien peut décrocher le record du nombre de passes décisives sur une saison de Ligue 1. Une performance qui appartient notamment à Jérôme Rothen, grand détracteur du numéro 10 parisien.

Le Paris Saint-Germain a peut-être bien vexé Neymar. Après les rumeurs selon lesquelles la direction souhaitait le pousser vers la sortie, l’attaquant brésilien réalise un excellent début de saison. Ses statistiques sont déjà impressionnantes puisque l’ancien Blaugrana totalise cinq buts et six passes décisives en championnat. A ce rythme, Neymar pourrait exploser le record du nombre d’offrandes sur une saison de Ligue 1. C’est en tout cas le défi lancé par son entraîneur Christophe Galtier ce vendredi en conférence de presse.

Neymar fonce vers le record

« Il réalise un début de saison extraordinaire, il est buteur et passeur, a encensé le coach du Paris Saint-Germain. Il y a un record de 18 passes décisives en Ligue 1, détenu par Angel Di Maria (2015-2016) et Jérôme Rothen (2002-2003). Est-ce que c’est un objectif pour lui ? Je ne sais pas. Il est capable d’altruisme, de jouer pour ses partenaires et, si le partenaire est mieux placé que lui, il aura le geste juste. » A noter que la performance de Jérôme Rothen n’est pas officielle, La LFP ayant commencé à compter les passes décisives à partir de 2007.

Mais nul doute que le fidèle détracteur de Neymar ne serait pas ravi de voir l’international auriverde chiper le record. « Pourquoi sur les cinq ans au PSG, il n’est jamais arrivé aussi affûté ? Parce qu’il n’y avait pas de Coupe du Monde au mois de novembre tout simplement, critiquait encore récemment le consultant de RMC. (…) Quand le rythme va s’accélérer en septembre, avec des rencontres d’une autre intensité que ce que l’on voit depuis le début de saison, sans faire injure aux clubs concernés, on va voir s’il ne va pas se perdre comme cela a été le cas depuis cinq ans, ou s’il va continuer à essayer de servir du mieux possible Mbappé. » Un autre défi lancé à la star parisienne.