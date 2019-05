PSG : Flop du mercato, il promet du changement !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Auteur d’un excellent début de saison, Thilo Kehrer a vécu une année civile 2019 compliquée, avec des prestations très moyennes, notamment en Ligue des Champions. D’ores et déjà considéré comme un flop du mercato estival par certains supporters, l’international allemand a néanmoins la volonté de s’imposer au Paris Saint-Germain. A priori pas concerné par un départ au mercato, l’ancien défenseur de Schalke 04 a promis de s’améliorer, lui qui a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues pour sa première saison dans la capitale française.

« C'était aussi important pour nos supporters, c'est pour eux qu'on voulait bien finir cette saison au Parc. C'est une bonne sensation, une grande joie, une grande célébration avec toute l'équipe, tout le staff et nos supporters. Cela fait plaisir. Pour ma première saison au PSG, j'ai quand même fait beaucoup de matches. Je sais que je suis venu au PSG, ici en France, je n'ai que 22 ans et je peux encore beaucoup m'améliorer… Je peux et je vais beaucoup travailler sur moi-même, sur mes qualités mais aussi sur les choses où je trouve que je peux encore faire plus et mieux. J'ai fait de bons matches, d'autres aussi pas très bons, je le sais, et je vais travailler sur ça la saison prochaine afin de faire des matches plus constants au haut niveau » a confié le défenseur de 22 ans, persuadé qu’il peut devenir un titulaire important au Paris Saint-Germain. C’est tout le mal que l’on peut lui souhaiter…