PSG : Filipe Luis à Paris, Diego Simeone livre le fond de sa pensée

L’information peut surprendre, elle semble pourtant crédible : le PSG cible Filipe Luis pour renforcer sa défense.

A la recherche d’un joueur à gauche, le club parisien aimerait récupérer le Brésilien de l’Atlético de Madrid. Mais du côté des Colchoneros, on ne l’entend pas vraiment de cette oreille. En conférence de presse, Diego Simeone a affirmé qu’il ne souhaitait pas le départ de Filipe Luis, même si son ancienneté à l’Atlético pourrait lui offrir des privilèges en cette fin de mercato.

« Ce que je peux dire que Filipe Luis, on le sait déjà. C’est un joueur que nous aimons beaucoup, qui est très important pour nous, pour l’équipe et pour le groupe. Mais mon esprit est sur le match de lundi contre Valence, sur son importance. Je souhaite le meilleur pour ceux qui nous ont tout donné. C’est un joueur important pour nous. Vous le savez déjà. Je ne veux pas qu'il parte » a-t-il déclaré. Pour rappel, Filipe Luis était un titulaire indiscutable à l’Atlético l’an passé aux yeux de Diego Simeone, devant un certain Lucas Hernandez. Cela prouve le niveau du défenseur de 33 ans…