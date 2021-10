PSG : Feu rouge, Sergio Ramos ne quitte pas l’infirmerie !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans son édition du jour, Le Parisien était extrêmement optimiste quant au retour imminent de Sergio Ramos avec le groupe du PSG.

Le média francilien affirmait que le retour de Sergio Ramos aux entraînements collectifs était prévu pour cette semaine. Ainsi, une participation de l’international espagnol au match face à Lille ce vendredi était envisageable. Ce ne sera finalement pas le cas. Et pour cause, Le Parisien a déchanté ce mardi en constatant que Sergio Ramos n’était toujours pas présent avec le reste du groupe de joueurs du Paris Saint-Germain pour l’entraînement collectif à trois jours du match face aux Dogues. Un coup dur pour Mauricio Pochettino, qui attend de pied ferme le retour de blessure de l’ex-capitaine du Real Madrid et de la sélection espagnole.

🚨Sergio #Ramos toujours absent de l'entraînement collectif avec le #PSG. Un retour pour Lille, vendredi (21 heures) en ouverture de la 12ème journée de Ligue 1, n’a jamais été dans les plans du club. @RMCsport #RMCLive — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) October 26, 2021

Le quotidien local affirme que pour l’instant, Sergio Ramos n’a pas le feu vert du staff médical de Mauricio Pochettino et que son forfait pour le match contre Lille est d’ores et déjà acté, tout comme celui de Marco Verratti, touché à la hanche contre Marseille et qui manquera le match face au LOSC -pour lequel il était suspendu- mais également le déplacement à Leipzig mercredi prochain en Ligue des Champions. Au rayon des petits bobos, Kylian Mbappé n’est pas non plus épargné. Pour l’attaquant du PSG, il ne s’agit pas d’une blessure mais d’une infection ORL, qui le rend également incertain pour la réception du LOSC ce vendredi selon RMC. Un point sera fait jeudi pour savoir s’il sera à la disposition de Mauricio Pochettino. Par ailleurs, blessé au quadriceps droit, Leandro Paredes est toujours aux soins et sera forfait pour tous les matchs du PSG jusqu’à la trêve internationale. Des mauvaises nouvelles en pagaille pour Mauricio Pochettino, soumis à une grosse pression avant les matchs contre Lille et Leipzig dans la mesure où son coaching face à Marseille lui a valu de lourdes critiques.