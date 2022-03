PSG : Ferland Mendy, la surprise XXL du mercato ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Excellent au Real Madrid depuis son transfert en provenance de l’OL, Ferland Mendy suscite l’intérêt du PSG au mercato.

Recrue phare du Real Madrid en 2019, Ferland Mendy a d’abord été la doublure de Marcelo dans la capitale espagnole. Mais très vite, l’international français de 26 ans s’est imposé comme une évidence pour Zinedine Zidane puis pour Carlo Ancelotti au poste de latéral gauche. Puissant physiquement, précis dans les centres, sérieux défensivement, Ferland Mendy coche toutes les cases du latéral gauche moderne, ce qui en a fait un titulaire indiscutable au Real Madrid. A en croire les informations du site Fichajes.net, le profil du natif de Meulan attire les convoitises sur le marché des transferts… et notamment en Ligue 1. Et pour cause, le Paris Saint-Germain apprécie grandement Ferland Mendy et rêve de le recruter lors du prochain mercato estival.

Ferland Mendy dans le viseur du PSG

L’assurance et la tranquillité de Ferland Mendy 🤯pic.twitter.com/ixLhmyUqv8 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 22, 2022

Le média affirme que le PSG a ciblé Ferland Mendy afin de compenser un potentiel départ de Juan Bernat, de retour de blessure mais qui peine sérieusement à retrouver son meilleur niveau. La piste Ferland Mendy peut tout de même étonner car on imagine mal le Paris Saint-Germain recruter le défenseur du Real Madrid pour le mettre sur le banc. Or, à ce poste de latéral gauche, le club de la capitale peut compter cette saison sur l’excellent et très prometteur Nuno Mendes, actuellement prêté avec option d’achat mais qui sera recruté pour environ 40 millions d’euros cet été. La piste s’explique en partie par une volonté du PSG de recruter davantage de Français selon le média, qui dévoile que Paris cible également Paul Pogba, Ngolo Kanté ou encore Ousmane Dembélé en plus de vouloir conserver dans son effectif le très convoité Kylian Mbappé. Reste maintenant à voir quelles seront les exigences du Real Madrid dans ce dossier qui s’annonce quoi qu’il arrive compliqué pour le Paris SG.