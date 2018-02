PSG : Favard accuse dans l'affaire Neymar !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Blessé dimanche contre l'Olympique de Marseille, Neymar pourrait jouer mardi prochain contre le Real Madrid selon le PSG, ou alors il sera absent plusieurs semaines selon le père de la star brésilienne. Une divergence qui peut étonner dans la mesure où les deux camps ont les mêmes informations sur l'état de santé de Neymar. Pour Gilles Favard, cette séquence montre bien que le Paris Saint-Germain ne maîtrise rien dans ce dossier, surtout sur le plan de la communication.

Pour le Spectre, laisser Neymar Sr avoir la main dans ce dossier est une grave erreur du PSG. « Ce que je regrette, c’est que pensez-vous qu’au Bayern Munich, qu’au Barça, au Real, dans un cas similaire c’est le père du joueur qui va communiquer ? Je ne pense pas. Emery est dans son rôle, il dit ce qu’on lui demande de dire. Maintenant, le PSG doit dire dès ce mercredi : les gars, Neymar ne va pas jouer, vous l’oubliez, on préparer le match et mettez vous dedans. Là il aurait raison. Mais franchement, ce club communique mal, c’est pfuuu.. et Emery n’est pas responsable », a lancé, visiblement agacé, Gilles Favard sur la chaîne L'Equipe.