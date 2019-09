PSG : Faire jouer Neymar 90 minutes, il hurle au scandale !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Titulaire vendredi soir en amical contre la Colombie, Neymar a participé à toute la rencontre pour son grand retour à la compétition avec le Brésil. Le coach de la Seleçao a profité du travail effectué par sa star avec le Paris Saint-Germain pour l'aligner dans son onze de départ sans le ménager. La rencontre s'est parfaitement déroulée pour Neymar, lequel a fini avec un but, une passe décisive et sans blessure. Mais pour Rolland Courbis, il est tout de même exagéré pour le Brésil d'avoir ainsi tiré sur la corde avec le risque qu'elle casse.

Pour l'ancien coach, Tite a eu un comportement assez dingue avec Neymar et cela même si le joueur du PSG ne devait demander que cela. « C’est une faute professionnelle de la part de son sélectionneur et même de lui, qui n’en discute pas avec son sélectionneur. Je pense que, compte tenu du fait que c’était son match de rentrée, il y avait une forme de prudence, indispensable, à respecter. Si Neymar se blesse après la 60e minute, on discute de quoi ce matin ? C’est peut-être moi qui suis trop prudent. Peut-être que les Brésiliens ont un complexe de supériorité, je n’en sais rien. Mais si tu m’avais dit que Neymar allait jouer la totalité des 93 minutes de ce match contre la Colombie, je ne t’aurais pas cru », a reconnu, sur RMC, Coach Courbis.