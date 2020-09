PSG : Face à Metz sans Verratti, avec Marquinhos et Icardi

Dans : PSG.

Déjà fortement diminué entre les joueurs malades et les suspendus, le PSG doit se passer de deux récents titulaires en la personne de Marco Verratti et Thilo Kehrer, blessés. Résultat, le groupe de Thomas Tuchel se présente avec beaucoup de jeunes joueurs pour la réception du FC Metz ce mercredi soir. A noter les retours de Marquinhos et Icardi, et la présence de Di Maria, dans le viseur des instances mais qui n’a pas été expulsé ce dimanche face à l’OM.

Navas, Rico, Bulka - Dagba, Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Bernat, Bakker, Pembele - Gueye, Herrera, Kays Ruiz, Sarabia, Draxler, Kapo, Fadiga - Icardi, Kalimuendo, Di Maria, Jesé