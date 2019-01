PSG : Fabinho accuse le Paris Saint-Germain !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Plusieurs fois annoncé du côté du Paris Saint-Germain, Fabinho a finalement rejoint Liverpool au mercato d'été. Et même si des rumeurs ont annoncé qu'il pourrait être le fameux milieu de terrain attendu du PSG, l'ancien monégasque ayant du mal à s'installer chez les Reds, cette hypothèse n'est plus d'actualité, Fabinho ayant clairement trouvé sa place au sein du 11 de Jurgen Klopp. Ce samedi, s'exprimant dans L'Equipe, le milieu de terrain brésilien se demande si le Paris SG ne s'est pas servi de lui pour déstabiliser Monaco, puis Liverpool pile-poil lorsqu'il le fallait.

Et Fabinho de s'expliquer. « En fait, si j'avais dû signer au PSG, c'est à l’été 2017 que cela aurait pu se faire. Ils étaient très intéressés, j'avais beaucoup parlé avec Antero et les dirigeants parisiens, mais ça n'a pas marché. L'année d'après, je n'ai pas attendu après eux... Et puis, je pensais que c'était le moment de quitter la France. Si le PSG est revenu à la charge pour me recruter sous forme de prêt ? Je n'ai jamais pensé aller voir ailleurs. Je sais que beaucoup de choses sont sorties dans les journaux, mais tout n'était pas vrai. Ce qui est amusant, c'est que cette histoire de prêt au PSG est sortie juste avant notre match de Ligue des champions. Et j'avais déjà vécu une histoire semblable la veille de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco en mars 2018. C'est une drôle de coïncidence, non ? », fait remarquer un Fabinho, qui laisse ouvertement sous-entendre que le Paris Saint-Germain a joué un double jeu avec lui.