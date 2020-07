PSG : Examens dès cette nuit pour Mbappé

Dans : PSG.

Touché à la cheville par un violent tacle de Loïc Perrin, Kylian Mbappé a fini par reprendre place sur le banc de touche en fin de rencontre. Présent au bord du terrain avec ses béquilles, l’international français provoque forcément de vives inquiétudes au sein du staff parisien. Et avec le calendrier chargé qui se présente et notamment la Ligue des Champions au mois d’août, les médecins du PSG ne perdent pas de temps. Selon RMC, c’est non pas samedi matin, mais dès cette nuit que Mbappé va passer des examens pour savoir si les ligaments de sa cheville sont touchés. A ses proches, et même au président Emmanuel Macron venu aux nouvelles, l'ancien monégasque aurait confié qu'il avait le sentiment que rien n'avait été cassé. L’élasticité de la cheville de Mbappé a en tout cas été mise à rude épreuve sur cette faute qui a valu un carton rouge à Loïc Perrin.